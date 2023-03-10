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Без світла по 6-8 годин. Мер Житомира розповів про ситуацію після атаки енергооб'єкта

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Житомир, П'ятниця 10 березня 2023 10:15
Без світла по 6-8 годин. Мер Житомира розповів про ситуацію після атаки енергооб'єкта Фото: мер Житомира розповів про ситуацію після атаки енергооб'єкта (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Дефіцит електроенергії в Житомирі складає 75%. Наразі в місті не працює електротранспорт, не вмикають вуличне освітлення.

Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".

"Зараз Житомир отримує 25% електроенергії від необхідного об’єму. Вуличне освітлення та електротранспорт не працює. 6–8 годин житомиряни будуть без світла кожен день", - розповів він.

За його словами, після ракетного удару по енергетичному об’єкту в Житомирі, у місті повністю зникло світло.

"Спочатку почали підключати об’єкти критичної інфраструктури. Лікарні працювали на генераторах, тут проблем не було. До 11 години ранку ми змогли подати мешканцям воду", - додав мер.

Як повідомлялося, у четвер, 9 березня, після російського обстрілу дронами Shahed-136 більшість жителів Житомира залишилися без світла і води.

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