Без світла по 6-8 годин. Мер Житомира розповів про ситуацію після атаки енергооб'єкта
Дефіцит електроенергії в Житомирі складає 75%. Наразі в місті не працює електротранспорт, не вмикають вуличне освітлення.
Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".
"Зараз Житомир отримує 25% електроенергії від необхідного об’єму. Вуличне освітлення та електротранспорт не працює. 6–8 годин житомиряни будуть без світла кожен день", - розповів він.
За його словами, після ракетного удару по енергетичному об’єкту в Житомирі, у місті повністю зникло світло.
"Спочатку почали підключати об’єкти критичної інфраструктури. Лікарні працювали на генераторах, тут проблем не було. До 11 години ранку ми змогли подати мешканцям воду", - додав мер.
Як повідомлялося, у четвер, 9 березня, після російського обстрілу дронами Shahed-136 більшість жителів Житомира залишилися без світла і води.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.