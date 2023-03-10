Зеленский рассказал о ликвидации последствий ракетных ударов РФ по энергообъектам

После вчерашних ракетных ударов армии РФ по энергообъектам электроснабжение в Украине постепенно восстанавливается. Самая тяжелая ситуация в Харькове и Житомире.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Весь день получаю доклады о возобновлении наших энергообъектов и сетей после российского террористического налета", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 10 марта, в четырех областях Украины действуют почасовые и аварийные отключения света. Их ввели из-за повреждений в результате атак врага.

Также ранее мы писали, что в Харькове после вчерашней ракетной атаки россиян без света остаются 470 тысяч потребителей. Оживленная часть города и критическая инфраструктура.

А в Житомире дефицит электроэнергии составляет 75%. Пока в городе не работает электротранспорт, не включают уличное освещение.

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