Зеленский рассказал о ликвидации последствий ракетных ударов РФ по энергообъектам
После вчерашних ракетных ударов армии РФ по энергообъектам электроснабжение в Украине постепенно восстанавливается. Самая тяжелая ситуация в Харькове и Житомире.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Весь день получаю доклады о возобновлении наших энергообъектов и сетей после российского террористического налета", - сказал Зеленский.
- В Харькове все еще многие абоненты отключены, в городе проблемы со связью. Удалось дать электричество на критическую инфраструктуру, все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителям.
- В Харьковской области по состоянию на вечер у большинства потребителей поставки электричества возобновлены.
- В Житомире до сих пор непростая ситуация: хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения.
- В Запорожье делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города.
- В Киеве возобновляются теплосети.
"Действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад", - отметил президент.
Напомним, сегодня, 10 марта, в четырех областях Украины действуют почасовые и аварийные отключения света. Их ввели из-за повреждений в результате атак врага.
Также ранее мы писали, что в Харькове после вчерашней ракетной атаки россиян без света остаются 470 тысяч потребителей. Оживленная часть города и критическая инфраструктура.
А в Житомире дефицит электроэнергии составляет 75%. Пока в городе не работает электротранспорт, не включают уличное освещение.
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