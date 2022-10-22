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Зеленський розповів, якою має бути відповідь на ядерний шантаж Росії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Світ має відповідати на ядерний шантаж Росії атакувати "центри прийняття рішень" в Україні. І це не залежить від того, знаходиться Україна в НАТО чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Що стосується використання ядерної зброї. Я наведу приклад. Ми зараз сидимо і чуємо постійні заклики, що Росія повинна ударити по "центру прийняття рішень", - пояснив Зеленський.

За його словами, світ повинен відповідати. І тут не важливо чи Україна - країна НАТО, чи не країна НАТО.

"Сьогодні в Європі на Європейському континенті нікому не дозволено шантажувати як терорист. Якщо меседж звучить, що буде удар по "центру прийняття рішень", то відповідь світу повинна бути наступна: Дивись, якщо ти удариш по Банковій, то буде удар туди, де ти знаходишся. Якщо ти так зробиш, то ти повинен знати, що через секунду буде удар по "центру прийняття рішень" у твоїй державі. Це ніякий не шантаж", - додав президент.

Нагадаємо, що в РФ неодноразово загрожували ударами по українським центрам прийняття рішень.

Сьогодні російські війська вдарили ракетами по Рівному, у місті є "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

У суботу, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

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