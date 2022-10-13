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Зеленський розповів, у якому разі Путін може застосувати ядерну зброю

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський лідер Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, якщо знатиме, що для неї не буде жодних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ZDF.

"Путін використовуватиме ядерну зброю тільки в тому випадку, якщо добре знатиме, що для неї не буде жодних наслідків після застосування", - цитує видання слова українського президента.

Зеленський зазначив, що ризик ядерної ескалації існує. Також він розкритикував Захід за слабку позицію.

"Так, ризик (застосування ядерної зброї - ред.) є. Але ризик ніяк не збільшується слабкою позицією Німеччини. Ви розумієте, що я маю на увазі? Європа загалом не може своєю позицією взагалі вплинути на цей ризик", - сказав президент, додавши, що Євросоюзу не можна проявляти слабкість до російського керівництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоядерний удар з боку Росії змінить хід війни в Україні і, найімовірніше, спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.

При цьому керівник Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флемінг заявив про відсутність гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росії до використання ядерної зброї.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЯдерна зброя