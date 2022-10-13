Зеленський розповів, у якому разі Путін може застосувати ядерну зброю

"Путін використовуватиме ядерну зброю тільки в тому випадку, якщо добре знатиме, що для неї не буде жодних наслідків після застосування", - цитує видання слова українського президента.

Зеленський зазначив, що ризик ядерної ескалації існує. Також він розкритикував Захід за слабку позицію.

"Так, ризик (застосування ядерної зброї - ред.) є. Але ризик ніяк не збільшується слабкою позицією Німеччини. Ви розумієте, що я маю на увазі? Європа загалом не може своєю позицією взагалі вплинути на цей ризик", - сказав президент, додавши, що Євросоюзу не можна проявляти слабкість до російського керівництва.