Зеленский рассказал, в каком случае Путин может применить ядерное оружие

"Путин будет использовать ядерное оружие только в том случае, если будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий после применения", - цитирует издание слова украинского президента.

Зеленский отметил, что риск ядерной эскалации существует. Также он раскритиковал Запад за слабую позицию.

"Да, риск (применения ядерного оружия - ред.) есть. Но риск никак не увеличивается слабой позицией Германии. Вы понимаете, что я имею в виду? Европа в целом не может своей позицией вообще повлиять на этот риск", - сказал президент, добавив, что Евросоюзу нельзя проявлять слабость к российскому руководству.