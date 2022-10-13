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Зеленский рассказал, в каком случае Путин может применить ядерное оружие

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский лидер Владимир Путин может применить ядерное оружие, если будет знать, что для него не будет никаких последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью ZDF.

"Путин будет использовать ядерное оружие только в том случае, если будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий после применения", - цитирует издание слова украинского президента.

Зеленский отметил, что риск ядерной эскалации существует. Также он раскритиковал Запад за слабую позицию.

"Да, риск (применения ядерного оружия - ред.) есть. Но риск никак не увеличивается слабой позицией Германии. Вы понимаете, что я имею в виду? Европа в целом не может своей позицией вообще повлиять на этот риск", - сказал президент, добавив, что Евросоюзу нельзя проявлять слабость к российскому руководству.

Напомним, ранее сообщалось, что ядерный удар со стороны России изменит ход войны в Украине и, скорее всего, спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО.

При этом руководитель Центра правительственной связи Британии Джереми Флемминг заявил об отсутствии гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку России к использованию ядерного оружия.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияЯдерное оружие