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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський розповів, коли ЗСУ будуть готові до контрнаступу

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на матеріал The Washington Post.

"Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння", - пише видання.

За словами президента, Україна буде готова розпочати наступ, коли отримає озброєння, яке було узгоджене з союзниками. Зокрема терміни можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога.

Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив, що перше штурмове формування вже готове до початку операції більше ніж на 90%, однак деякі визначені підрозділи все ще завершують навчальні програми за кордоном.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Резнікова, очікування від контрнаступу Збройних сил України можуть бути переоцінені у світі, що може призвести до "емоційного розчарування".

Зокрема The Washington Post показало як може розвиватись майбутній контрнаступ наших воїнів.

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Володимир ЗеленськийОлексій РезніковВійна в УкраїніРосійська Федерація