Зеленський розповів, коли відправить посла до Південної Кореї
Кандидатура на посаду посла України у Південній Кореї вже схвалена. Його відправлять після двосторонньої зустрічі команд країн у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.
"Я поки не можу сказати, хто це буде. Я вже вирішив, кого я відправлю. Але це буде після зустрічі наших команд в Україні", - сказав Зеленський.
За його словами, після цієї зустрічі Україна підготує детальну адженду для керівництва Південної Кореї
Допомога Україні від Південної Кореї
Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує найближчим часом передати Південній Кореї детальний запит. Він включатиме необхідну для українських захисників зброю.
Додамо, вчора, 30 жовтня, ЗМІ поширили чутки про те, що Сеул розглядає прямі постачання 155-мм снарядів для артилерії в Україну. Але таку інформацію спростували в Офісі президента Південної Кореї.
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