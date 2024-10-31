Зеленський розповів, коли відправить посла до Південної Кореї

Кандидатура на посаду посла України у Південній Кореї вже схвалена. Його відправлять після двосторонньої зустрічі команд країн у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

"Я поки не можу сказати, хто це буде. Я вже вирішив, кого я відправлю. Але це буде після зустрічі наших команд в Україні", - сказав Зеленський.

За його словами, після цієї зустрічі Україна підготує детальну адженду для керівництва Південної Кореї