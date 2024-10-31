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Зеленский рассказал, когда отправит посла в Южную Корею

Четверг 31 октября 2024 17:30
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Зеленский рассказал, когда отправит посла в Южную Корею Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кандидатура на должность посла Украины в Южной Корее уже одобрена. Его отправят после двухсторонней встречи команд стран в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

"Я пока не могу сказать, кто это будет. Я уже решил, кого я отправлю. Но это будет после встречи наших команд в Украине", - сказал Зеленский.

По его словам, после этой встречи Украина подготовит детальную адженду для руководства Южной Кореи.

Помощь Украине от Южной Кореи

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует в ближайшее время передать Южной Корее подробный запрос. Он будет включать в себя необходимое для украинских защитников оружие.

Вчера, 30 октября, СМИ распространили слухи о том, что Сеул рассматривает прямые поставки 155-мм снарядов для артиллерии в Украину. Но такую информацию опровергли в офисе президента Южной Кореи.

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