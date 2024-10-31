Зеленский рассказал, когда отправит посла в Южную Корею

Кандидатура на должность посла Украины в Южной Корее уже одобрена. Его отправят после двухсторонней встречи команд стран в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

"Я пока не могу сказать, кто это будет. Я уже решил, кого я отправлю. Но это будет после встречи наших команд в Украине", - сказал Зеленский. По его словам, после этой встречи Украина подготовит детальную адженду для руководства Южной Кореи.