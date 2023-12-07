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Зеленський розповів, коли Україна отримає 4,5 млрд доларів від Японії

Київ, Четвер 07 грудня 2023 22:46
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Зеленський розповів, коли Україна отримає 4,5 млрд доларів від Японії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Японія вирішила надати Україні 4,5 мільярда доларів. Перші півтора мільярда Україна очікує отримати вже в січні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Перше - хочу подякувати Японії за дуже своєчасне і потрібне рішення щодо підтримки України. 4,5 мільярда доларів - це загальна сума, і першу частину - 1,5 мільярда - ми очікуємо вже в січні. Значну частина цього пакету допомоги - навесні", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що Японія послідовно та дуже принципово підтримує Україну.

Глава держави подякував Токіо за таку допомогу нашій країні.

Допомога від Японії

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розповів про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярда доларів.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків агресії російських окупантів.

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