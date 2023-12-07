Зеленський розповів, коли Україна отримає 4,5 млрд доларів від Японії
Японія вирішила надати Україні 4,5 мільярда доларів. Перші півтора мільярда Україна очікує отримати вже в січні наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Перше - хочу подякувати Японії за дуже своєчасне і потрібне рішення щодо підтримки України. 4,5 мільярда доларів - це загальна сума, і першу частину - 1,5 мільярда - ми очікуємо вже в січні. Значну частина цього пакету допомоги - навесні", - зазначив Зеленський.
Він зазначив, що Японія послідовно та дуже принципово підтримує Україну.
Глава держави подякував Токіо за таку допомогу нашій країні.
Допомога від Японії
Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розповів про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярда доларів.
Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків агресії російських окупантів.
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