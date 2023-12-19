Зеленський розповів, коли Україна може змінити військову тактику

Україна може змінити тактику ведення війни наприкінці року, після того, як буде враховано результати контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського .

"Стратегія не може бути зміненою, згідно з нашою Конституцією - це вся наша територія", - йдеться у заяві.

За словами президента, військова тактика може бути змінена після того, як буде враховано результати наших дій на півдні України у 2023 році.

"До кінця року отримаємо розуміння і наші наступні кроки, вибачте, але залишаться поки що тільки з нами", - додав президент.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що під час літнього контрнаступу Україна повернула собі територію та відкрила морські шляхи.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ. "Ми хотіли отримати більш швидкі результати. З цього погляду, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - сказав. За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють вести наступ.

Сьогодні президент заявив, що на контрнаступ українських Збройних сил на півдні вплинула відсутність контролю за небом.