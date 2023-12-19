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Неконтрольоване небо мало вплив на південну операцію України, - Зеленський

Україна , Вівторок 19 грудня 2023 18:30
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Неконтрольоване небо мало вплив на південну операцію України, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

На контрнаступ українських Збройних сил на півдні вплинула відсутність контролю за небом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію великої прес-конференції президента України Володимира Зеленського.

"Неконтрольоване небо з боку України мало вплив на південну операцію 2023 року. Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції", - заявив президент.

Однак він запевнив, що це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід, чи про те, що його вже знайшли.

"Нам потрібна підтримка партнерів, бо у нас деяких речей просто немає. Ми працюємо над цим", - наголосив Зеленський.

Захист українського неба

Нагадаємо, глава держави повідомив, що для захисту України від російських повітряних ударів цієї зими Сили оборони будуть застосовувати декілька нових систем ППО Patriot, переданих нашій державі.

Ми також повідомляли, що вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передана Україні друга система ППО Patriot буде розгорнута та введена в експлуатацію до кінця поточного року.

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Володимир Зеленський ПВО Контрнаступ ЗСУ
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