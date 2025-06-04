Зеленський розповів, коли розпочнеться підготовка до обміну тілами з РФ
Після обміну полоненими з Росією, які заплановані цими вихідними, розпочнеться підготовка до обміну тілами загиблих військових.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.
За словами президента, в України є документи, що Росія ідентифікувала 15-20% всіх тіл українських військових, які у них є.
"Тому ми домовилися, давайте всі підготуємося правильно, щоб була чітка ідентифікація. Ми не жартуємо з нашими полеглими, важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо вже був такий прецедент. І тому наша позиція - після обміну (полоненими - ред.) розпочнеться підготовка до обміну тілами. Знов таки через технічно важливі речі, ми вважаємо, що в такому порядку має бути", - зазначив Зеленський.
Обмін тілами
Нагадаємо, 2 червня Україна і Росія провели другий раунд мирних переговорів у Стамбулі. Сторони, зокрема, обговорювали нові обміни полоненими.
Делегації України та Росії домовилися провести обмін окремих категорій полонених за формулами "всіх на всіх" та обмінятися тілами загиблих на фронті за формулою 6000 на 6000.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.