Зеленський розповів, коли розпочнеться підготовка до обміну тілами з РФ

За словами президента, в України є документи, що Росія ідентифікувала 15-20% всіх тіл українських військових, які у них є.

"Тому ми домовилися, давайте всі підготуємося правильно, щоб була чітка ідентифікація. Ми не жартуємо з нашими полеглими, важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо вже був такий прецедент. І тому наша позиція - після обміну (полоненими - ред.) розпочнеться підготовка до обміну тілами. Знов таки через технічно важливі речі, ми вважаємо, що в такому порядку має бути", - зазначив Зеленський.