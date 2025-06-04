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Зеленский рассказал, когда начнется подготовка к обмену телами с РФ

Среда 04 июня 2025 16:32
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Зеленский рассказал, когда начнется подготовка к обмену телами с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

После обмена пленными с Россией, которые запланированы в эти выходные, начнется подготовка к обмену телами погибших военных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга.

По словам президента, у Украины есть документы, что Россия идентифицировала 15-20% всех тел украинских военных, которые у них есть.

"Поэтому мы договорились, давайте все подготовимся правильно, чтобы была четкая идентификация. Мы не шутим с нашими павшими, важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться, потому что уже был такой прецедент. И поэтому наша позиция - после обмена (пленными - ред.) начнется подготовка к обмену телами. Опять же из-за технически важных вещей, мы считаем, что в таком порядке должно быть", - отметил Зеленский.

Обмен телами

Напомним, 2 июня Украина и Россия провели второй раунд мирных переговоров в Стамбуле. Стороны, в частности, обсуждали новые обмены пленными.

Делегации Украины и России договорились провести обмен отдельных категорий пленных по формулам "всех на всех" и обменяться телами погибших на фронте по формуле 6000 на 6000.

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