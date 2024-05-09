Зеленський розповів, коли можуть початись фактичні переговори про вступ в ЄС

"Щойно я також говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом - очікуємо затвердження переговорної рамки й фактичного початку перемовин про вступ України", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна та українці заслуговують на початок фактичних переговорів про вступ. Ба більше, Зеленський наголосив, що і Євросоюзу потрібен цей крок.

"Євросоюзу потрібен цей крок - не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу - бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності", - підсумував глава держави.