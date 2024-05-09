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Зеленский рассказал, когда могут начаться фактические переговоры о вступлении в ЕС

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина ожидает, что в июне состоится следующий этап сближения с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Только что я также говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом - ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины", - сказал президент.

Он отметил, что Украина и украинцы заслуживают начала фактических переговоров о вступлении. Более того, Зеленский подчеркнул, что и Евросоюзу нужен этот шаг.

"Евросоюзу нужен этот шаг - не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза - быть таким европейским проектом, который не оставляет никого вне Евросоюза. Никого, кто действительно исповедует европейские ценности", - подытожил глава государства.

 

Вступление Украины в ЕС

На сегодняшний день официальные лица высказывают разные мнения относительно сроков вступления Украины в ЕС. К примеру, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что это может произойти уже к 2030 году.

Тем временем посол ЕС в Украине Катарина Матернова высказала свое мнение по поводу сроков вступления Украины в ЕС.

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