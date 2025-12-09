Зеленський розповів, коли мирний план Європи та України передадуть США

Оновлений мирний план

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після його переговорів у Лондоні з лідерами Франції, Британії та Німеччини там залишилися радники з нацбезпеки.

За словами українського лідера, вони працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз із Майамі секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров.

Він зазначав, що оновлений мирний план має бути готовий сьогодні, 8 грудня, ввечері.

Уже сьогодні український лідер уточнив, що деталі оновленого плану були опрацьовані. І тепер Україна разом з Європою готові представити їх американцям.

Варто зауважити, що Україна і США поки що не досягли згоди в територіальному питанні. Вашингтон наполягає на тому, що Україні доведеться вивести своїх солдатів з Донбасу і віддати цю територію Росії.

Сам президент Зеленський зазначає, що США хочуть домогтися від України компромісу з цього питання. Але, за його словами, передача будь-яких територій під контроль РФ заборонена Конституцією і міжнародним правом.