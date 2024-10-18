Зеленський розповів, яким країнам Україна не покаже таємні додатки плану перемоги

"Додатки передали країнам, які конкретно мають ті пункти додатків, щоб посилити Україну. Якщо в тій чи іншій державі цього немає, то навіщо давати додаток? Ми їм довіряємо, але навіщо?" - наголосив глава держави.

Він додав, що є "низка країн", які не надавали Україні жодної допомоги, але хочуть побачити додатки. Тоді навіщо їм бачити додатки про зброю, якщо вони не надають військової допомоги.

Водночас Зеленський наголосив, що план перемоги у таких країн є "на столі".