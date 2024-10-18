Зеленский рассказал, каким странам Украина не покажет тайные приложения плана победы

"Приложения передали странам, которые конкретно имеют те пункты приложений, чтобы усилить Украину. Если в том или ином государстве этого нет, то зачем давать приложение? Мы им доверяем, но зачем?" - отметил глава государства.

Он добавил, что есть "ряд стран", которые не предоставляли Украине какой-либо помощи, но хотят увидеть приложения. Тогда для чего им видеть дополнение об оружии, если они не предоставляют военную помощь.

В то же время Зеленский подчеркнул, что план победы у таких стран есть "на столе".