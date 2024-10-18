Зеленский рассказал, каким странам Украина не покажет тайные приложения плана победы

Украина не будет раскрывать содержание тайных приложений плана победы части стран. Речь о тех государствах, которые не передают ей помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое транслировали в эфире телемарафона.
"Приложения передали странам, которые конкретно имеют те пункты приложений, чтобы усилить Украину. Если в том или ином государстве этого нет, то зачем давать приложение? Мы им доверяем, но зачем?" - отметил глава государства.
Он добавил, что есть "ряд стран", которые не предоставляли Украине какой-либо помощи, но хотят увидеть приложения. Тогда для чего им видеть дополнение об оружии, если они не предоставляют военную помощь.
В то же время Зеленский подчеркнул, что план победы у таких стран есть "на столе".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представил план победы. Документ состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.
Как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, в таких тайных приложениях, в частности, названо конкретное оружие, которым Украина могла бы наносить дальнобойные удары по России.
Также там упоминаются конкретные цели, которые намерена поразить Украина.
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