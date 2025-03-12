Зеленський розповів, які "червоні лінії" Україна не перейде на мирних переговорах

Україна не визнаватиме окуповані території частиною Росії. Це "червона лінія" на переговорах для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу.
"Щодо червоних ліній. Я як президент і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою конституцію, а будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битися. Це зрозуміло", - сказав президент.
Зеленський додав, що Україна воює за незалежність, тому не буде визнавати будь-які окуповані території Росією.
"Наші люди билися за це, наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто не забуде про це. Коли я кажу, що ніхто не забуде, - це найголовніша червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України", - заявив глава держави.
Україна та Росія на початку повномасштабної війни провели кілька раундів переговорів. Але вони не принесли результатів.
Наразі Україна та РФ не ведуть мирних переговорів. Проте після повернення Дональда Трампа на пост президента США відновився переговорний процес за принципом "човникової дипломатії".
Нагадаємо, 18 лютого делегації США та Росії провели зустріч у Саудівській Аравії. Найважливішою темою переговорів була війна в Україні. Вчора, 11 березня, у Саудівській Аравії також прийшли переговори України та США. Вони тривали вісім годин.
За результатами зустрічі США відновили постачання Україні військової допомоги та доступ до розвідданих.
Також США запропонували ввести 30-денне припинення вогню між Україною та Росією. Україна підтримала пропозицію, очікується рішення РФ.
Детальніше про переговори в Саудівській Аравії і їх результати - у матеріалі РБК-Україна.
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