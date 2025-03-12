Зеленский рассказал, какие "красные линии" Украина не перейдет на мирных переговорах

Украина не будет признавать оккупированные территории частью России. Это "красная линия" на переговорах для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
"О красных линиях. Я как президент и украинцы, как граждане своей страны, не будут нарушать свою конституцию, а будут защищать суверенитет и нашу независимость, защищая наших людей и нашу землю. Нам очень непросто против такого врага сражаться. Это понятно", - сказал президент.
Зеленский добавил, что Украина воюет за независимость, поэтому не будет признавать любые оккупированные территории Россией.
"Наши люди сражались за это, наши герои погибали. Сколько раненых, сколько всего прошло. Поэтому никто не забудет об этом. Когда я говорю, что никто не забудет, - это самая главная красная линия. Мы никому не дадим забыть об этом преступлении против Украины", - заявил глава государства.
Украина и Россия в начале полномасштабной войны провели несколько раундов переговоров. Но они не принесли результатов.
Сейчас Украина и РФ не ведут мирных переговоров. Однако после возвращения Дональда Трампа на пост президента США возобновился переговорный процесс по принципу "челночной дипломатии".
Напомним, 18 февраля делегации США и России провели встречу в Саудовской Аравии. Важнейшей темой переговоров была война в Украине.
Вчера, 11 марта, в Саудовской Аравии также пришли переговоры Украины и США. Они продолжались восемь часов. По результатам встречи США возобновили поставки Украине военной помощи и доступ к разведданным.
Также США предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Украина поддержала предложение, ожидается решение РФ.
Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии и их результатах - в материале РБК-Украина.
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