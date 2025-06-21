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Зеленский рассказал, как россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область

Суббота 21 июня 2025 15:20
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Зеленский рассказал, как россияне пытаются прорваться в Днепропетровскую область Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Враг постоянно пытается прорвать оборону в Днепропетровской области, но без успеха. Общая ситуация на фронте остается напряженной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на разных направлениях фронта.

По его словам, на Днепропетровской области российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно пытаются прорвать оборону, но пока без успеха.

"Днепровская область - два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пробуют прорываться. Но пока что там у них нет успеха", - подчеркнул он.

На Харьковском направлении ситуация остается сложной. Волчанское направление стабильное, наблюдается несколько больше ударов, но без изменений в попытках наступления. Общее количество атак по всей линии фронта составляет до 200 в сутки.

Особое внимание Зеленский уделил Лиманскому направлению и попыткам прорыва у Константиновки.

Там враг применил масштабные удары с привлечением десятков мотоциклов и 24 единиц тяжелой техники.

Украинские войска уничтожили 20 единиц техники и 16 мотоциклов, заставив врага отступить. Покровское направление также остается без изменений.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются показать "успех" на Сумском и Харьковском направлениях, однако ситуация остается стабильной, несмотря на интенсивные обстрелы.

При этом в течение последней недели ВСУ сдержали врага - россияне продвинулись лишь на 200 метров, после чего были отброшены назад на 200-400 метров.

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Российская Федерация Днепропетровская область Война в Украине
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