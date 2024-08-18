Зеленський розповів про доповідь Сирського: по всіх напрямках - наші молодці

"Щойно доповідав головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", щодо комплектації наших бригад - комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці - ви молодці", - наголосив президент.

За словами Зеленського, за сьогодні є "хороші та потрібні результати у знищенні російської техніки під Торецьком", а основне завдання України нині - знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи. Це, як додав президент, стосується і створення "буферної зони" завдяки операції в Курській області.

"Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці - все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України", - додав він.