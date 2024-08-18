Морпіхи 501 окремого батальйону зняли російський триколор у Курській області

Українські воїни під час виконання бойових завдань зняли триколор РФ в одному з населених пунктів Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 501-го окремого батальйону морської піхоти.

На опублікованому відео видно, як боєць заліз на стовп та за декілька секунд зняв прапор країни агресора Російської Федерації. Військові уточнили, що події відбуваються у селі Апанасівка Курської області. "Морська піхота України разом з іншими підрозділами Сил Оборони в авангарді виконання бойових завдань у Курській області РФ. Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти скидають триколорну ганчірку в селі Апанасівка", - йдеться у повідомленні батальйону.