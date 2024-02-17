Ще дві країни підпишуть з Україною угоди про гарантії. В ОП розкрили деталі

Наступними підписати гарантії безпеки з Україною можуть дві країни Європейського союзу.

Про це заявив прессекретар президента України Сергія Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Виглядає так, що саме Данія та Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі угоди будуть підписані", - повідомив Никифоров.

Він зауважив, що не може розкривати дати, коли відбудеться підписання даних угод, однак зазначив, що відбудеться це невдовзі.

"Це станеться зовсім скоро", - сказав речник президента.

Гарантії безпеки

Нагадаємо, вчора, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції.

Він зустрівся з президентом Еммануелем Макроном. Лідери підписали угоду щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Подібну угоду Україна також уклала з Німеччиною. Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що 12 січня у Києві президент України та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також підписали двосторонній безпековий документ під назвою "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

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