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Зеленський розповів про численні втрати росіян у боях за Бахмут

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація зазнає численних втрат серед своїх військових у боях на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, тільки на Бахмутському напрямку українським військовим вдалось знищити понад 1100 солдатів ворога.

"Це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат - це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів - понад десять", - розповів Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові намагаються прорвати оборону українських захисників у Бахмуті. Лише за добу загарбники втратили понад 200 своїх вояків загиблими.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута у найближчому майбутньому.

Окрім того, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що оборона Бахмута ламає плани росіян та змушує їх відмовитись від просування вперед.

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БахмутВійна Росії проти України