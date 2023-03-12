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Зеленский рассказал о многочисленных потерях россиян в боях за Бахмут

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация несет многочисленные потери среди своих военных в боях на Бахмутском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, только на Бахмутском направлении украинским военным удалось уничтожить более 1100 солдат врага.

"Это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов – более десяти" , – рассказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте. Только за сутки захватчики потеряли более 200 своих воинов погибшими.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута в ближайшем будущем.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что оборона Бахмута ломает планы россиян и заставляет их отказаться от продвижения вперед.

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БахмутВойна России против Украины