Зеленський розповів про численні втрати росіян у боях за Бахмут

Російська Федерація зазнає численних втрат серед своїх військових у боях на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

"Це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом. Плюс іще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат - це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів - понад десять", - розповів Зеленський.

За його словами, тільки на Бахмутському напрямку українським військовим вдалось знищити понад 1100 солдатів ворога.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові намагаються прорвати оборону українських захисників у Бахмуті. Лише за добу загарбники втратили понад 200 своїх вояків загиблими.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута у найближчому майбутньому.

Окрім того, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що оборона Бахмута ламає плани росіян та змушує їх відмовитись від просування вперед.

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