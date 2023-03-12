ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский рассказал о многочисленных потерях россиян в боях за Бахмут

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 марта 2023 20:57
Зеленский рассказал о многочисленных потерях россиян в боях за Бахмут Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация несет многочисленные потери среди своих военных в боях на Бахмутском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, только на Бахмутском направлении украинским военным удалось уничтожить более 1100 солдат врага.

"Это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов – более десяти" , – рассказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте. Только за сутки захватчики потеряли более 200 своих воинов погибшими.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута в ближайшем будущем.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что оборона Бахмута ломает планы россиян и заставляет их отказаться от продвижения вперед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война России против Украины
NEWS
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации