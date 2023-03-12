Зеленский рассказал о многочисленных потерях россиян в боях за Бахмут

Российская Федерация несет многочисленные потери среди своих военных в боях на Бахмутском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

"Это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом. Плюс еще как минимум полторы тысячи санитарных вражеских потерь – это ранения, которые несовместимы для них с продолжением боев. Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов – более десяти" , – рассказал Зеленский.

По его словам, только на Бахмутском направлении украинским военным удалось уничтожить более 1100 солдат врага.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в Бахмуте. Только за сутки захватчики потеряли более 200 своих воинов погибшими.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал эффект от обороны Бахмута в ближайшем будущем.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что оборона Бахмута ломает планы россиян и заставляет их отказаться от продвижения вперед.

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