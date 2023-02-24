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Зеленський розповів, чи хотів зателефонувати Путіну на початку вторгнення

Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Каріна Левицька

Київ ще до повномаштабного російського вторгнення просив партнерів налагодити контакт для перемовин Росії з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського журналісту Дмитру Комарову.

На запитання журналіста, чи планував Зеленський зв'язатись з російським диктатором Володимиром Путіним на початку повномаштабного російського вторгнення, президент відповів, що він хотів зробити це до вторгнення, але не після.

"В ці дні (мова про дні вторгнення - ред.)? Ні. Я до того хотів і ми передавали сигнали та замовляли розмову. Я вважав, що дуже важливо, щоб він сказав особисто Україні та українцям, що не буде вторгнення", - повідомив глава держави.

Він зауважив, що неодноразово звертався до різних партнерів, щоб вони вийшли з контактом на Росію.

"Ми замовляли (телефонну розмову з Путіним - ред.) кілька разів, але вони були не готові. Прямої розмови не було, але всі лідери говорили, що він не готовий. Зараз я не хочу з ним спілкуватися", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, про події в Україні та світі у річницю російського вторгнення можете дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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