Зеленский рассказал, хотел ли позвонить Путину в начале вторжения

На вопрос журналиста, планировал ли Зеленский связаться с российским диктатором Владимиром Путиным в начале полномасштабного российского вторжения, президент ответил, что хотел сделать это до вторжения, но не после.

"В эти дни (речь о днях вторжения – ред.)? Нет. Я до этого хотел и мы передавали сигналы и заказывали разговор. Я считал, что очень важно, чтобы он сказал лично Украине и украинцам, что не будет вторжения", - сообщил глава государства.

Он отметил, что неоднократно обращался к разным партнерам, чтобы они вышли с контактом на Россию.

"Мы заказывали (телефонный разговор с Путиным – ред.) несколько раз, но они были не готовы. Прямого разговора не было, но все лидеры говорили, что он не готов. Сейчас я не хочу с ним общаться", - подчеркнул Зеленский.