Зеленський розповів, чи говорив з Орбаном про "різдвяне перемир'я"

Заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" не серйозні. Це більш схоже на політичний піар.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

За словами Зеленського, він не розмовляв з Орбаном. Він також зауважив, що у прем'єра Угорщини немає жодного мандату на перемовини.

"У мене не було розмови з прем'єром Угорщини. Думаю, це дуже несерйозно, коли ми говоримо про ті чи інші ініціативи, пов'язані з життям українців, і коли ми дізнаємось про них зі ЗМІ," - розповів президент.

Він також вважає, що Орбан та російський диктатор Володимир Путін мають занадто теплі, щоб перший міг поставити Путіна на місце.

"Все це більш схоже на політичний піар. Що пропонує угорська сторона мені не відомо. Окрім того, що це просто звучить якось "святково" - "різдвяний обмін". Але нам не весело. Нічого не може обговорюватись чи вирішуватись про Україну без нас. Тому ми до цього скептично відносимось", - сказав Зеленський.

"Різдвяне перемир'я"

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито відмовилася від його пропозиції щодо так званого "Різдвяного перемир'я". Орбан розповів, що ініціатива була запропонована як українській, так й російській сторонам.

Пізніше радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин зауважив, що РФ використала цю заяву для того, щоб підготувати черговий удар по Україні.

Водночас МЗС України закликало угорську сторону припинити маніпуляції на тему "різдвяного перемир'я".

На заяву Орбана вже реагував Зеленський, зазначивши, що Орбан не може виступати як посередник у мирних переговорах.