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Орбан готовий обговорити з Зеленським "різдвяне перемир'я" у Брюсселі

Четвер 19 грудня 2024 14:26
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Орбан готовий обговорити з Зеленським "різдвяне перемир'я" у Брюсселі Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленський у Брюсселі, де вони наразі обидва перебувають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову угорського уряду, якого цитує Telex.hu.

Під час розмови з журналістами, Орбан заявив, що план про "різдвяне перемир'я" вже "лежить на столі" й очікує на те, щоб його прийняли, або ж відхилили.

Відповідаючи на питання про можливість переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, Орбан зазначив, що працює та перебуває у стані постійної готовності. Він наголосив, що відкритий до будь-яких конструктивних обговорень, якщо виникне така необхідність.

"Різдвяне перемир'я"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що Україна відмовилася від його пропозиції щодо так званого "Різдвяного перемир'я". За словами Орбана, ініціатива була запропонована як українській, так й російській сторонам.

В Україні миттєво відреагували на цю заяву. Радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин зазначив, що Росія використала заяву Орбана для підготовки нового удару по енергетиці України.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк також висловився, наголосивши, що жодних таких пропозицій не існувало. Він підкреслив, що Росія, навіть у разі реальної ініціативи, не була б зацікавлена в перемир’ї.

Крім того, Міністерство закордонних справ України закликало угорську сторону припинити маніпуляції на тему "різдвяного перемир'я". Свою позицію висловив і Зеленський, зазначивши, що Орбан не може виступати як посередник у мирних переговорах.

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