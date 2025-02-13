Зеленський розпорядився обмежити націнку в аптеках на ліки

Як зазначається в указі, взята до відома інформацію про наміри учасників фармацевтичного ринку України знизити на 30% з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби.

Указ містить низку заходів, серед яких зміни до законів.

Але головною є вказівка Кабінету міністрів обмежити націнку на всіх етапах продажу ліків. Уряд повинен з 1 березня 2025 року обмежити:

до 10% граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби,

до 10% регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби,

до 35% граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі безрецептурні лікарські засоби.

Крім того, Кабмін повинен з 1 березня 2025 року ввести заборону на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

Також уряд має відновити з 1 березня 2025 року заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що ціни на ліки в Україні "абсолютно неадекватні". На його думку, аптечні мережі та виробники мають надати комфортніші умови покупцям.

Президент провів на цю тему нараду з представниками уряду, а потім - засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення щодо ліків.

За підсумками 2024 року Держстат зафіксував таке зростання цін в Україні:

Антибіотики вітчизняні - 20%,

Антибіотики імпортні - 26%,

Судинорозширювальні засоби вітчизняні - 13%,

Судинорозширювальні засоби імпортні - 13%,

Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні - 22%,

Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні -16%.

При цьому загальне зростання цін становило 12%, а комуналка подорожчала на 19%.