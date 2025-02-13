Зеленский распорядился ограничить наценку в аптеках на лекарства

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля об обеспечении доступности лекарственных средств для украинцев. Наценка на лекарства будет ограничена на уровне 10-35%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.
Как отмечается в указе, принята к сведению информация о намерениях участников фармацевтического рынка Украины снизить на 30% с 1 марта 2025 года цен на наиболее востребованные основные лекарственные средства.
Указ содержит ряд мер, среди которых изменения в законы.
Но главным является указание Кабинету министров ограничить наценку на всех этапах продажи лекарств. Правительство должно с 1 марта 2025 года ограничить:
Кроме того, Кабмин должен с 1 марта 2025 года ввести запрет на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.
Также правительство должно восстановить с 1 марта 2025 года меры государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.
Напомним, Зеленский считает, что цены на лекарства в Украине "совершенно неадекватные". По его мнению, аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия покупателям.
Президент провел на эту тепу совещание представителями правительства, а затем - заседание СНБО, на котором было принято решение по лекарствам.
По итогам 2024 года Госстат зафиксировал такой рост цен в Украине:
При этом общий рост цен составил 12%, а коммуналка подорожала на 19%.