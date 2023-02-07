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Зеленський наказав надати гумдопомогу Туреччині, яка постраждала від землетрусу

Фото: Україна надати гумдопомогу Туреччині, яка постраждала від потужного землетрусу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський наказав відправити гуманітарну допомогу до Туреччини, яка вчора постраждала від потужного землетрусу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на указ українського президента.

надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці", - йдеться у документі.

Згідно з указом, надання гумдопомоги Туреччині має забезпечити Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, вчора вранці Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. На місцях руйнування виникли пожежі.

Детальніше про землетруси в Туреччині, Сирії 6 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Турция