Зеленський розпорядився надати гуманітарну допомогу Словенії через повінь у країні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 10 серпня, розпорядився надати гуманітарну допомогу Словенії через повінь у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Зеленський підписав указ № 484/2023 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія".

Президент постановив з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Словенії внаслідок повені наступне:

Надати гуманітарну допомогу Республіці Словенія;

Кабінету міністрів України забезпечити надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія.

Про яку саме допомогу йдеться в указі не уточнили.

Масштабна повінь у Словенії

Проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.

Детальніше про руйнівну повінь у Словенії читайте у матеріалі РБК-Україна.