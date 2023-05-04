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Зеленський розпочав візит до Нідерландів. В ОП розповіли перші подробиці

Фото: президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Нідерландів. Під час якого в нього запланована низка зустрічей, а також велике звернення у Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"Розпочалася програма офіційного візиту Президента України до Нідерландів. У Гаазі Володимир Зеленський вже провів зустріч із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп", - написав Никифоров.

За його словами, далі буде візит Зеленського до Міжнародного кримінального суду та зустріч із його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.

"Також у програмі велике звернення Володимира Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі", - пише Никифоров.

Крім того, глава держави зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

"Також буде аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів", - додав Никифоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів.

Як відомо, це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави та один з його небагатьох поїздок за межі України з моменту початку повномасштабної війни.

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