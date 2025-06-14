Зеленський розніс мирний план Путіна: "це ультиматум"

Російська "пропозиція миру" - це не план припинення війни, а чітко сформульований ультиматум, який суперечить Конституції України, міжнародному праву та волі українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Newsmax.
"Росія написала так звану пропозицію, і вона чітко розуміє: усе, що там написано, не відповідає ні Конституції України, ні закону, ні міжнародному праву, ні бажанню українців. Те, що пропонує Росія, не мирний план - це ультиматум, написаний так, щоб Україна ніколи не могла це виконати", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що Росія - агресорка, яка напала на Україну. І зазначив, що компромісом є вже те, що Київ має "з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися".
"Україна показувала, що готова на все заради миру. Але на все, окрім капітуляції. Скажімо чесно, що таке припинення вогню, якщо не просто припинення вогню? Чому повинні бути умови для припинення вогню? Як можна говорити про захист російськомовних людей, якщо росіяни вбивали переважно саме на сході країни - там, де була більшість тих російськомовних людей, які жили в Україні", - пояснив президент.
Він також додав, що росіянам недоречно порушувати питання про "русскую" церкву.
"Віра - це воля людини. Свобода. А (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін залізає просто під самісінький дзвін і каже, кому як хреститися. Людина може ходити в церкву, або в мечеть, або в синагогу тощо. Це воля людей. А він розповідає, з якою повагою треба ставитися до російської церкви. Чому? Це питання навіть не державне - це питання церкви", - підсумував глава держави.
Зауважимо, що за словами Зеленського, російська делегація ще перебуваючи в Стамбулі сама відкрито заявила про те, що її "меморандум" є ультиматумом для України.
Президент запевнив, що Москва відразу знала, що Київ не прийме таких умов.
Нагадаємо, під час зустрічі в Стамбулі 2 червня російська делегація через Туреччину передала Україні свій "мирний меморандум".
У документі Москва висунула Києву вимоги для укладення перемир'я або закінчення війни. Однак, як виявилось у Кремлі хочуть, щоб Україна добровільно передала Росії не тільки окуповані території, а й ті, що досі залишаються під контролем ЗСУ.
Як зазначав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, такі ультиматуми Росії непридатні для дипломатії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.