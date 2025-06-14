Зеленский разнес мирный план Путина: "это ультиматум"

"Россия написала так называемое предложение, и она четко понимает: все, что там написано, не соответствует ни Конституции Украины, ни закону, ни международному праву, ни желанию украинцев. То, что предлагает Россия, не мирный план - это ультиматум, написанный так, чтобы Украина никогда не могла это выполнить", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия - агрессор, которая напала на Украину. И отметил, что компромиссом является уже то, что Киев должен "с убийцами садиться за стол переговоров и о чем-то договариваться".

"Украина показывала, что готова на все ради мира. Но на все, кроме капитуляции. Скажем честно, что такое прекращение огня, если не просто прекращение огня? Почему должны быть условия для прекращения огня? Как можно говорить о защите русскоязычных людей, если россияне убивали преимущественно именно на востоке страны - там, где было большинство тех русскоязычных людей, которые жили в Украине", - пояснил президент.

Он также добавил, что россиянам неуместно поднимать вопрос о "русской" церкви.

"Вера - это воля человека. Свобода. А (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин залезает просто под самый колокол и говорит, кому как креститься. Человек может ходить в церковь, или в мечеть, или в синагогу и так далее. Это воля людей. А он рассказывает, с каким уважением надо относиться к русской церкви. Почему? Это вопрос даже не государственный - это вопрос церкви", - подытожил глава государства.