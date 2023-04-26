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Зеленський про розмову з Сі Цзіньпіном: не може бути миру коштом територіальних компромісів

Фото: український президент Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпінь (колаж РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна не погодиться на жоден мир, задля якого потрібно буде піти на територіальні компроміси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми - на своїй землі та боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону", - написав президент у своєму Telegram-каналі після розмови з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

За його словами, мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН.

"Не може бути жодного миру коштом територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, Зеленський провів телефонні переговори з Сі Цзіньпіном.

Пізніше речник президента України Сергій Никифоров розкрив деталі розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна.

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