Зеленський про розмову з Сі Цзіньпіном: не може бути миру коштом територіальних компромісів

"Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми - на своїй землі та боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону", - написав президент у своєму Telegram-каналі після розмови з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

За його словами, мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН.

"Не може бути жодного миру коштом територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, Зеленський провів телефонні переговори з Сі Цзіньпіном.

Пізніше речник президента України Сергій Никифоров розкрив деталі розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.