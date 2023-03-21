Зеленський про розмову з Сі Цзіньпіном: Китай поки що не підтвердив

Відповідаючи на запитання журналіста про можливу телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, Зеленський сказав, що наразі не має відповіді від Китаю.

"Жодної конкретики, підтвердження поки що немає", - повідомив президент України.

Нагадаємо, що зараз лідер Китаю Сі Цзіньпін перебуває з візитом у Москві, але в ЗМІ з'явилася інформація, що після він може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай має почати розуміти Україну і зв'язатися особисто із Зеленським.

Додамо, що сам Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що хотів би особисто переговорити з лідером Китаю.

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