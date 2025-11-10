Зеленський розкрив реальний план закриття неба над Україною
Україна працює над комплексним закриттям неба від сучасних ракет і дронів. План включає мультизахист із використанням систем Patriot, Sky Shield та дронів-перехоплювачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Про закриття неба ми говоримо з першого дня цієї війни. Розуміємо, що це наша вразливість", - зазначив Зеленський.
Він пояснив, що українці розуміли, що в російського диктатора Володимира Путіна було дуже багато ракет, а в України було дуже мало систем ППО, дуже малим був залишок ракет радянського виробництва, ще радянських часів.
"Ці системи й не були ніяким щитом. Тим не менше ми побудували ППО - ту, яку змогли, і ми її продовжуємо будувати", - зазначив він.
Зеленський відзначив, що за час війни українські фахівці напрацювали важливий досвід у взаємодії з партнерами, зокрема Британією та Францією, які передавали свої системи ППО.
Натомість вони високо оцінюють знання, які Україна надала про ефективність систем у реальних умовах бою. Завдяки цьому всі передані системи стали значно ефективнішими та адаптованими до сучасної війни проти різних видів ракет і дронів.
Сьогодні, за даними Зеленського закриття неба передбачає мультизахист, який включає сучасну авіацію та дрони-перехоплювачі. Українські компанії вже виробляють такі дрони, зокрема в рамках спільного проєкту з Британією - дрон OCTOPUS стане частиною системи Sky Shield.
Крім того, Україна планує замовити 25 систем Patriot у США. Через тривалі терміни виробництва та обмежену наявність окремих елементів у договорі країна розраховує на допомогу європейських партнерів, які тимчасово нададуть свої системи, а після прибуття американських пристроїв заберуть їх назад.
Такі заходи дозволять значно підвищити ефективність ППО України та зменшити її вразливість до ракетних атак та атак дронів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна хоче замовити у Сполучених Штатів 27 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту українського неба від загроз.
Водночас, як зазначав Зеленський, поки в США будуть виготовлятися ці системи, країни Європи можуть позичити Україні свої Patriot.
Зазначимо, що ще 25 жовтня Зеленський під час засідання "коаліції рішучих" закликав європейських партнерів надати Україні системи ППО Patriot.
За його словами, Київ повернув би їх одразу після отримання від США замовлених батарей ППО.