Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський розкрив плани України на майбутній "Рамштайн": що обговорять

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна на новій зустрічі у форматі "Рамштайн" 15 жовтня планує обговорювати питання посилення протиповітряної оборони для захисту від атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За його словами, під час Ставки верховного головнокомандувача міністр оборони Денис Шмигаль детально доповів про підготовку до нового "Рамштайну".

"Наші пріоритети - це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, а й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання", - зазначив президент.

Він уточнив, що триває робота з партнерами в рамках програм PURL і SAFE. За його словами, PURL уже стала ефективною, а ось SAFE ще потрібно наповнити актуальним змістом.

Зокрема, Зеленський очікує, що від європейських країн будуть такі елементи участі в SAFE, які стримуватимуть Росію "вже зараз".

Новий "Рашмтайн"

Нагадаємо, пресслужба НАТО анонсувала нову зустріч Контактної групи з оборони України ще 2 жовтня.

Нове засідання "Рамштайну" скликали Німеччина та Велика Британія.

До слова, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що під час "Рамштайну" обговорюватиметься питання участі нових країн в ініціативі PURL.

