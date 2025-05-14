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Зеленський розкрив, куди вирушить після переговорів у Стамбулі

Середа 14 травня 2025 09:14
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Зеленський розкрив, куди вирушить після переговорів у Стамбулі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після візиту до Туреччини президента України Володимир Зеленський планує відвідати Албанію. Потім можливий візит до Риму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента, якого цитує The Guardian.

Як пише The Guardian, під час візиту до Албанії Зеленський зустрінеться з європейськими політиками. Після цього він може вирушити до Риму й відвідати інавгураційну месу нового Папи Римського Лева XIV.

"Я думаю, що це може статися в неділю... Якщо все вийде. Ми не знаємо, що принесе цей тиждень. Ми підійшли до того моменту, коли не знаємо, що буде завтра", - пояснив президент.

Переговори України та Росії у Туреччині

У ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію щодо припинення бойових дій, однак висловив готовність відновити переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. У відповідь Зеленський заявив, що Україна не заперечує проти початку діалогу з Москвою, але підкреслив, що обов’язковою передумовою для цього має стати запровадження режиму тиші.

Пізніше Туреччина офіційно підтвердила, що готова виступити посередником у запланованому діалозі.

Окрім цього, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки (США) Кіт Келлог наголосив, що переговори можливі лише після встановлення режиму припинення вогню.

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Володимир Зеленський Туреччина Стамбул Албания
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