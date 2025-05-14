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Зеленский раскрыл, куда отправится после переговоров в Стамбуле

Среда 14 мая 2025 09:14
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Зеленский раскрыл, куда отправится после переговоров в Стамбуле Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Албанию. Затем возможен визит в Рим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента, которого цитирует The Guardian.

Как пишет The Guardian, во время визита в Албанию Зеленский встретится с европейскими политиками. После этого он может отправиться в Рим и посетить инаугурационную мессу нового Папы Римского Льва XIV.

"Я думаю, что это может произойти в воскресенье... Если все получится. Мы не знаем, что принесет эта неделя. Мы подошли к тому моменту, когда не знаем, что будет завтра", - пояснил президент.

Переговоры Украины и России в Турции

В ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг предложение о прекращении боевых действий, однако выразил готовность возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. В ответ Зеленский заявил, что Украина не возражает против начала диалога с Москвой, но подчеркнул, что обязательным условием для этого должно стать введение режима тишины.

Позже Турция официально подтвердила, что готова выступить посредником в запланированном диалоге.

Кроме этого, специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки (США) Кит Келлог отметил, что переговоры возможны только после установления режима прекращения огня.

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Владимир Зеленский Турция Стамбул Албания
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