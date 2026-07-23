Зеленський розкрив головну причину призначення Клименка в РНБО

Для призначення ексміністра внутрішніх справ Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони була вагома причина.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Президент пояснив, що очікує від Клименка на новій посаді насамперед злагодженої підготовки країни до зими.
"Проходження зими - виклик №1. ДСНСники його показали вищий рівень, допомагали людям: цивільним, військовим, всім і після будь-яких атак. Я чекаю системного підходу, щоб РНБО закрила всі актуальні речі", - зазначив Зеленський.
Йдеться про Державну службу з надзвичайних ситуацій, роботу якої раніше курирував Клименко як очільник МВС.
Наприкінці минулого тижня в Україні відбулася масштабна зміна складу Кабінету міністрів.
Нагадаємо, Зеленський раніше пояснював, чому хотів призначити Клименка міністром оборони. За словами президента, ексочільник МВС міг би допомогти врегулювати питання мобілізації та роботи ТЦК.
Тим часом ця ідея не знайшла підтримки ні серед суспільства, ні серед народних депутатів. Президент також повідомляв, що документи на призначення міністра оборони до Верховної Ради ще не подавав.
Як повідомляло РБК-Україна, зрештою президент запропонував Клименку іншу посаду - секретаря РНБО, і відповідний указ про призначення вже готується.