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Зеленський розкрив головну мету Путіна на Близькому Сході

13:02 31.07.2026 Пт
2 хв
Що насправді замислив глава Кремля?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін максимально зацікавлений у тому, щоб війна між США та Іраном тривала якомога довше.

З таким попередженням виступив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як пояснив глава держави, у його розпорядженні є дані української розвідки про настрої в Кремлі.

Так, стало відомо, що Путін справді радіє продовженню війни на Близькому Сході.

За словами Зеленського, конфлікт між США та Іраном відволікає президента Дональда Трампа від зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

Попри це, український лідер достеменно не знає, чи усвідомлює очільник Білого дому наміри глави Кремля.

"Знаєте, подивіться на це. Росія передала Ірану безпілотники. Іран використовував ці безпілотники для атак на країни Близького Сходу та Ізраїль. Це правда. Уламки збитих дронів містять російські компоненти. Усі це бачили. Є відповідні кадри", - наголосив Зеленський.

До речі, президент України вже передав цю інформацію Дональду Трампу. Однак той заявив, що збирається з'ясувати правду під час переговорів із Путіним.

"Я запитаю про це у Путіна. Це не мало великого впливу, бо ми рознесли їх у пух і прах. У Венесуели було все російське обладнання. І як це спрацювало?" - відреагував Трамп на заяву Зеленського.

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