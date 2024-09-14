Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом два місяці тому

Президент зазначив, що хотів би поділитися мирним планом України з президентом США Джо Байденом. Проте, як зазначив глава держави, правильно було б також показати план кандидатам на пост президента США - Камалі Гарріс та Дональду Трампу, а також Конгресу, від якого залежить багато речей.

На прохання прокоментувати передвиборчі заяви Трампа, Зеленський сказав, що не розуміє, про які саме заяви йдеться.

"Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні. Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей", - сказав він.

Зеленський додав, що два місяці тому мав телефонну розмову з Трампом і, за словами президента, "він був дуже прихильним".

"Ми мали хорошу розмову. Йдеться про розмову близько двох місяців тому. Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію", - заявив Зеленський.