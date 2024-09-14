Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом два месяца назад

Президент отметил, что хотел бы поделиться мирным планом Украины с президентом США Джо Байденом. Однако, как отметил глава государства, правильно было бы также показать план кандидатам на пост президента США - Камале Харрис и Дональду Трампу, а также Конгрессу, от которого зависит многое.

На просьбу прокомментировать предвыборные заявления Трампа, Зеленский сказал, что не понимает, о каких именно заявлениях идет речь.

"Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны. Эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей", - сказал он.

Зеленский добавил, что два месяца назад у него был телефонный разговор с Трампом и, по словам президента, "он был очень благосклонен".

"У нас был хороший разговор. Речь идет о разговоре около двух месяцев назад. Он понимает, как трудно выжить во время войны. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", - заявил Зеленский.