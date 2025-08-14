Зеленський розкрив деталі нової угоди з Британією

"Хороша, корисна зустріч із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Продовжуємо координувати наші позиції", - наголосив Зеленський.

За словами президента, вчора разом з усіма партнерами, а сьогодні у двосторонньому форматі вони з прем'єром обговорили очікування від зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та американського президента Дональда Трампа на Алясці та ймовірні перспективи.

Також під час зустрічі політики доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії.

"Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи", - зауважив президент.

Він також розповів, що вони обговорили продовження програм підтримки української армії та оборонного виробництва.

"За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу. Говорили з Кіром також про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL, і я запросив британців приєднатись. Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду", - додав він.

Як зауважив президент, вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат - провести формат розширеної зустрічі Україна-Британія.

"Окремий і важливий порядок денний - інвестиції в наше виробництво дронів. Маємо значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребуємо для цього термінового фінансування. Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні", - підсумував Зеленський.